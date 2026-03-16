Un mois après le début de l’éruption du Piton de la Fournaise à La Réunion, la coulée de lave continue de s'étendre et atteint l'océan pour la première fois depuis 19 ans.
La Réunion: la lave du Piton de la Fournaise atteint l'océan
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