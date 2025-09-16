Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que, malgré la frappe israélienne ayant ciblé des dirigeants du Hamas à Doha, le Qatar était "le seul pays capable de jouer le rôle de médiateur pour Gaza", alors qu'il quittait mardi Tel-Aviv pour se rendre dans l'émirat.
La Qatar est le seul pays capable d'être un médiateur à Gaza selon Rubio
