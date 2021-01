"La protection commerciale n'est pas la priorité de Joe Biden"

France 24 • 21/01/2021 à 17:14

Après quatre ans de présidence Trump, Joe Biden hérite d'une situation compliquée : crise sanitaire, récession économique, guerre commerciale avec la Chine, relations au plus bas avec les pays alliés, institutions internationales paralysées etc. Nous faisons le point sur les défis économiques que le nouveau président devra relever avec Anton Brender, chef économiste chez Candriam et auteur de "Capitalisme et progrès social" (éd. La Découverte).