information fournie par France 24 • 17/01/2023 à 11:27

Pour la première fois depuis la grande famine de 1960-1962, la population chinoise a décliné en 2022. En cause : un taux de fécondité extrêmement faible et des décès probablement plus nombreux en raison de la pandémie de Covid-19. Selon les démographes, le nombre d'habitants pourrait continuer de baisser dans les prochaines années, une situation aux conséquences économiques importantes.