information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 14:50

Un rapport d'une commission d'enquête parlementaire en France a été rendu public, jeudi 6 avril. Il accable les choix énergétiques du pays de ces 30 dernières années et montre comment la France a perdu sa souveraineté et son indépendance énergétique au fil des ans. Andreas Rüdinger, chercheur et coordinateur Transition énergétique France à l’Iddri, était sur France 24 pour évoquer le sujet.