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La France écrasée par la canicule : quelle réponse face à la crise climatique ?

information fournie par France 24 24/06/2026 à 12:41

La France suffoque et les températures atteignent, voire dépassent, les 40°C par endroit dans le pays. La journée du 23 juin a été la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire et les trois quarts du pays sont en vigilance rouge. Et pourtant, les climatologues avaient prévus et prévenus que ces vagues de chaleur allaient arriver. Les scientifiques et les écologistes regrettent le manque d'actions des gouvernements successifs.

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