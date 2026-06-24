La France suffoque et les températures atteignent, voire dépassent, les 40°C par endroit dans le pays. La journée du 23 juin a été la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire et les trois quarts du pays sont en vigilance rouge. Et pourtant, les climatologues avaient prévus et prévenus que ces vagues de chaleur allaient arriver. Les scientifiques et les écologistes regrettent le manque d'actions des gouvernements successifs.
La France écrasée par la canicule : quelle réponse face à la crise climatique ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro