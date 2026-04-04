Comme chaque vendredi matin, les 14 enfants de la classe unique de maternelle-CP prennent le chemin d'une colline qui surplombe leur petit village de Séderon dans la Drôme. Ils partent faire "la classe dehors", une approche éducative que des députés transpartisans essaient d'inscrire dans la loi.
La classe dehors séduit de plus en plus, des députés veulent l’inscrire dans la loi
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