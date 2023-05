information fournie par France 24 • 11/05/2023 à 11:36

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et son homologue chinois Qin Gang sont convenus mercredi de la nécessité de "développer une relation économique à la fois plus forte et plus équilibrée", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué rendant compte de leur entretien à Paris