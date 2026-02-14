Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, revient sur l'impact de la pression exercée par le président américain Donald Trump pour renforcer l'Alliance atlantique. Selon lui, cette dynamique a permis à l'OTAN d'être "réveillée" et de devenir plus forte et plus unie qu'il y a un an.
"L'OTAN a été réveillée par le président Trump, et elle est plus forte grâce à lui", dit Mark Rutte
