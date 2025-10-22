Amadou Coulibaly, ministre ivoirien de la Communication et porte-parole adjoint de la campagne d'Alassane Ouattara, a accordé un entretien à France 24. Il assure travailler "à ce que le président Ouattara soit élu dès le premier tour" de l'élection présidentielle ivoirienne qui se tient samedi. Il affirme n'avoir "pas de craintes particulières pour la sécurité de ce scrutin", mais accuse Tidjane Thiam – candidat inéligible – d'appeler "à l'insurrection".
L'objectif est "de faire gagner Ouattara dès le 1er tour", dit le ministre ivoirien Amadou Coulibaly
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro