L'Iran a affirmé mercredi que les échanges avec les Etats-Unis se poursuivaient, par l'intermédiaire du Pakistan, après l'échec de leurs discussions pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient à Islamabad le week-end dernier.
L'Iran affirme que les échanges avec les Etats-Unis se poursuivent via le Pakistan
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