Depuis le début du conflit, Téhéran a cherché à renforcer ses liens avec les géants chinois et russe. Des soutiens de poids qui contribuent, parfois de manière très subtile, au maintient de l'économie iranienne ainsi que de son industrie militaire.
L'Iran a-t-il encore des alliés étatiques de poids ?
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