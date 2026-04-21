 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran a-t-il encore des alliés étatiques de poids ?

information fournie par France 24 21/04/2026 à 00:06

Depuis le début du conflit, Téhéran a cherché à renforcer ses liens avec les géants chinois et russe. Des soutiens de poids qui contribuent, parfois de manière très subtile, au maintient de l'économie iranienne ainsi que de son industrie militaire.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

En Angola, le pape dénonce "le fléau de la corruption" devant 100.000 fidèles

information fournie par AFP 19 avr.
1
2

L'Iran ne compte pas discuter à nouveau avec les Etats-Unis

information fournie par AFP 20 avr.
19
3

Pérou : Rassemblement à Lima contre les irrégularités électorales

information fournie par AFP Video 20 avr.
4

Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

information fournie par AFP Video 20 avr.
1
5

Angola: le pape accueilli avec ferveur dans l'est au troisième jour de sa visite

information fournie par AFP 20 avr.
6

Bardella défend le "redressement de l'économie française" avant sa rencontre avec le Medef

information fournie par AFP Video 20 avr.
6
7

Des robots battent les humains lors d'une course à Pékin

information fournie par AFP Video 20 avr.
8

En Inde, le buzz des "puits de la mort" : les cascadeurs de l'extrême

information fournie par France 24 20 avr.
3
1

Législatives partielles au Canada: des électeurs votent à Terrebonne

information fournie par AFP Video 13 avr.
2

Des Iraniens réagissent aux négociations Iran-Etats-Unis

information fournie par AFP Video 13 avr.
3

A Kaboul, les espoirs de justice d'une mère après la frappe qui a tué son fils

information fournie par AFP Video 13 avr.
4

Au Canada, Mark Carney remporte la majorité au Parlement

information fournie par AFP 14 avr.
5

A Kaboul, les espoirs de justice d'une mère après la frappe qui a tué son fils

information fournie par AFP 14 avr.
6

Pénurie de kérosène : les avions bientôt menacés ?

information fournie par France 24 14 avr.
7

Le chancelier Friedrich Merz accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin

information fournie par AFP Video 14 avr.
8

Rassemblement d'agents du périscolaire devant l'Hôtel de Ville de Paris

information fournie par AFP Video 14 avr.
1
1

Espace: Moscou reprend les lancements depuis un pas de tir ayant été endommagé à Baïkonour

information fournie par AFP 22 mars
2

Réouverture partielle du détroit d’Ormuz : vers la fin du choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama 26 mars
3

Qui s’en met plein les poches avec la hausse des prix des carburants ?

information fournie par Ecorama 27 mars
1
4

Un attentat à l'explosif devant la Bank of America déjoué à Paris

information fournie par AFP Video 28 mars
5

Guerre au Moyen-Orient: le Pakistan revendique un soutien croissant à son plan de pourparlers

information fournie par AFP 29 mars
2
6

Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba, plongée dans la crise

information fournie par AFP 25 mars
6
7

La marine mexicaine escorte de l'aide humanitaire en route vers Cuba

information fournie par AFP Video 25 mars
8

Trump affirme que l'Iran a offert aux Etats-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures

information fournie par AFP Video 25 mars
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank