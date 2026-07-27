L'incendie massif aux portes de Bordeaux qui a ravagé 42.000 hectares est "stabilisé" mais pas "fixé", selon le ministre de l'Intérieur, et les autorités redoutent que cette "accalmie" ne soit que "provisoire" avec l'arrivée mardi 28 juillet d'une vague de chaleur. Le ministre s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Notre chroniqueuse politique, Flore Simon, revient sur son intervention.
L'incendie en Gironde est "stabilisé" selon le ministre de l'intérieur mais la chaleur menace
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