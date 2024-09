information fournie par Euronext • 02/09/2024 à 14:31

Dans cette nouvelle édition de « La Bourse selon Euronext », Vincent Boquillon, Head of Equity Trading chez Euronext, nous parle de l'activité boursière sur le marché actions en Europe, en mettant en avant ses caractéristiques et ses atouts par rapport aux États-Unis et ce qu'Euronext met en place pour le rendre attractif. Il explique également le concept de meilleure exécution et comment Euronext y contribue grâce à son service dédié, Best of Book.