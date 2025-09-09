Après une nuit de festivités, l’Éthiopie a inauguré ce mardi matin le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique. Il aura fallu 14 années de travail pour mettre en fonctionnement l’ouvrage de 1800m de long. Une construction contestée par les pays situés en aval du Nil.
L’Éthiopie inaugure le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique
