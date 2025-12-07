Au lendemain du tirage au sort pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé le calendrier complet de la compétition lors d'une nouvelle cérémonie. L'Équipe de France affrontera le Sénégal à New York, le vainqueur d'un barrage à Philadelphia, et la Norvège à Boston.
L'Équipe de France connait son calendrier pour la Coupe du monde 2026
