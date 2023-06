L’économie verte en Afrique "permet d’assurer la croissance économique et l'inclusion sociale"

information fournie par France 24 • 27/06/2023 à 10:19

L’économie dite "verte" représente-t-elle une chance pour l’Afrique de revoir sa copie en matière de développement économique, respectueux de l'environnement ? Comment s'adapter au réchauffement climatique et préserver la biodiversité, tout en préservant la croissance ? Pour en parler, nous recevons Al Hamndou Dorsouma, chef de la division du changement climatique et de la croissance verte de la Banque africaine de développement. Selon lui, l'économie verte "permet d’assurer la croissance économique, tout en tenant compte de l'inclusion sociale et de la soutenabilité environnementale".