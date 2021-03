L'économie digitale au-delà de la Chine

Partenaire • 18/03/2021 à 16:06

L'Amérique latine et les pays de l'Asie de l'Est offrent des opportunités d'investissement liées à l'économie digitale. Le e-commerce et le paiement électronique ont une pénétration encore faible par rapport à la Chine. Par ailleurs, l'Inde est souvent oubliée lorsqu'on évoque l'économie digitale, en dépit d'un fort potentiel. Les chiffrent parlent d'eux-mêmes. Patricia Urbano et Kevin Net, gérants Actions émergentes chez Edmond de Rothschild AM, partagent leur analyse en vidéo.