L'Australie s'apprête à diriger les négociations de la COP31 Climat. Mais le pays est rattrapé par l'actualité: sa Haute Cour de Justice vient de s'opposer à l'extension d'une mine de charbon, trop dangereuse pour le climat. Une décision qui met en lumière la très grande dépendance du pays au charbon. Il représente 9% du PIB australien. Une production massivement exportée, ce qui permet à l'Australie de présenter un bilan d'émissions en baisse tout en augmentant sa production de charbon
L'Australie, future présidente de la COP, pourtant toujours très dépendante du charbon
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