L'Argentine à la tronçonneuse ? Elu président, Javier Milei promet la "fin de la décadence"

information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 20:10

Qui est Javier Milei le nouveau président de l'Argentine ? Et que promet-il à son pays? Le candidat de la "liberté avance" a obtenu une victoire éclatante contre son adversaire: 55,6 % des voix contre 44,4 % pour le "peroniste" Sergio Massa.



Ce polémiste de plateaux de télévision, novice en politique, se montre résolu à « tronçonner » l’« Etat ennemi » et à « dollariser » l’économie. Le nouveau chef de l'Etat est aussi contre l'avortement et un climatosceptique assumé.