information fournie par France 24 • 17/08/2021 à 16:42

La France a lancé lundi l'opération d'évacuation de ses derniers ressortissants d'Afghanistan. "Notre devoir et notre dignité" est aussi "de protéger" les Afghans qui ont aidé la France et sont, de ce fait, menacés par les talibans, qu'ils soient "interprètes, chauffeurs ou cuisiniers", a déclaré ce lundi soir Emmanuel Macron lors d'un discours. Antoine Ory, avocat d'anciens auxiliaires et interprètes afghans revient sur la situation.