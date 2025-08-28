L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrey Kelin, arrive au ministère des Affaires étrangères après avoir été convoqué à la suite des frappes sur Kiev qui ont tué au moins 17 personnes et endommagé le bâtiment du British Council. IMAGES
L'ambassadeur russe, convoqué par Londres, arrive au ministère des Affaires étrangères
