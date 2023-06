L'agenda d'Emmanuel Macron bouleversé par les heurts : l'accord sur la réforme de l'asile est-il menacé ?

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 11:15

Réunion des dirigeants européens à Bruxelles. Le volet migratoire est au menu des discussions. La Hongrie et la Pologne contestent un accord sur la réforme de l'asile approuvé au début du mois. Un accord de partenariat entre l’Union Européenne et la Tunisie est également envisagé. Mais le président tunisien Kaïs Saïed estime que son pays ne doit pas devenir le garde-frontière de l’Europe. Sur la France, l'agenda du président Emmanuel Macron est bousculé avec les émeutes sur tout le territoire suite au décès de Nahel. Caroline de Camaret, notre envoyée spéciale à Bruxelles nous en dit plus.