L'affaire Adani, le scandale qui secoue l'Inde

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 10:13

Adani, l'un des plus gros conglomérats indiens, est pris dans une tempête depuis une semaine dont il ne se relèvera pas sans séquelles. Il est accusé de fraude et de tromperies par le fonds spéculatif américain Hindenburg Research et l'action de la holding a perdu plus de 70 % depuis le 25 janvier. Plusieurs banques publiques indiennes, qui ont massivement prêté à Adani ces dernières années, risquent de se retrouver dans la tourmente. L'opposition demande des comptes au gouvernement indien.