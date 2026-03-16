Sean Penn est en visite en Ukraine. L'acteur américain qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans "One Battle After Another" le 15 mars, se trouve à Kiev pour "soutenir l'Ukraine" et devrait être reçu lundi par le président Volodymyr Zelensky.
L'acteur américain Sean Penn à Kiev après avoir reçu un Oscar
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