Rendez-vous avec l’auteur, compositeur et rappeur Jyeuhair, à l’occasion de son Olympia prévu pour le 19 mars prochain. Ce génie de la musique s’est distingué dans l’émission "Nouvelle école", au cours de laquelle le monde a pu découvrir son immense créativité. Dans cet épisode, le danseur de krump Gotham et Zac Bulle offrent les vidéos surprises.
Jyeuhair, liberté et créativité
