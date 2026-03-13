 Aller au contenu principal
Jyeuhair, liberté et créativité

information fournie par France 24 13/03/2026 à 14:33

Rendez-vous avec l’auteur, compositeur et rappeur Jyeuhair, à l’occasion de son Olympia prévu pour le 19 mars prochain. Ce génie de la musique s’est distingué dans l’émission "Nouvelle école", au cours de laquelle le monde a pu découvrir son immense créativité. Dans cet épisode, le danseur de krump Gotham et Zac Bulle offrent les vidéos surprises.

L'offre BoursoBank