Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi devant le Parlement grec à Athènes pour manifester à l'occasion du troisième anniversaire de la pire tragédie ferroviaire du pays, qui a coûté la vie à 57 personnes en 2023.
"Justice pour les morts!": la Grèce commémore la collision ferroviaire de 2023
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro