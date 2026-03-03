Une femme enceinte tuée par de graves morsures canines, un pitbull incriminé et un compagnon sur le banc des accusés: le procès de Christophe Ellul, jugé pour l'homicide involontaire d'Elisa Pilarski en 2019, s'est ouvert à Soissons (Aisne).
Justice: ouverture du procès du conjoint d'Elisa Pilarski, tuée par morsures canines
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro