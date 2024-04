Judith Suminwa Tuluka nommée Première ministre en RDC

information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 22:29

Le président Félix Tshisekedi a nommé Judith Suminwa Tuluka à la tête du gouvernement en République Démocratique du Congo. Dans ses premiers mots, la nouvelle Première ministre a affirmé que « la tâche est grande, les défis immenses » tout en affirmant que le président pourra compter sur sa « grande loyauté ». Au Mali, plus 80 partis et associations interpellent les autorités en place. Ils réclament le retour à l’ordre constitutionnel et l’organisation d’élections « dans les meilleurs délais ». Enfin à Lagos, au Nigeria, où en est-on, plus de deux mois après l'interdiction des contenants en polystyrène et plastiques à usage unique ?