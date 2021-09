information fournie par France 24 • 17/09/2021 à 15:01

À l'occasion des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, le théâtre du Châtelet s'ouvre au grand public. Pour cette deuxième édition de portes ouvertes, l'institution culturelle parisienne laisse découvrir ses coulisses et organise une vente de costumes utilisés dans ses spectacles comme ceux, par exemple, de My Fair Lady.