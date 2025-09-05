Après les Pokémon et les Barbie, un nouveau jouet crée la frénésie mondiale : Labubu, la peluche aux grandes oreilles signée Pop Mart. Devenue un véritable accessoire de mode ce jouet chinois cartonne grâce à ses « boîtes mystères » et propulse son fabricant en Bourse.
Jouet chinois : le phénomène Labubu
