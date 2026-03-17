Des traînées de fumée sont visibles dans le ciel au-dessus d'Amman, la capitale jordanienne, quelques minutes après le déclenchement des sirènes et l'interception de projectiles dans l'espace aérien jordanien.
Jordanie: traînées de fumée au-dessus d'Amman, des projectiles interceptés
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