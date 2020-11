"Jerusalema" un tube mondial venu d'Afrique

France 24 • 19/11/2020 à 15:29

Dans ce numéro, Louise Dupont revient sur le phénomène "Jerusalema". Née fin 2019 en Afrique du Sud, cette chanson cumule plus de 240 millions de vues sur YouTube et vient d'être sacrée meilleur morceau africain de l'année aux MTV Europe music Awards. Également au programme de cette émission, le cinéma arabe en pleine effervescence, malgré l'épidémie de Covid-19 et la censure. Mais aussi les chefs étoilés et les salles de spectacle qui développent le système D après le reconfinement en France.