information fournie par France 24 • 03/05/2023 à 15:30

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 30 médias africains et internationaux, dont RFI et France 24, publient ce 3 mai 2023 une lettre ouverte adressée aux autorités du Burkina Faso et du Mali, mais également à l'ensemble de la communauté internationale. Le témoignage de Malick Konaté, journaliste malien exilé en France.