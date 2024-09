information fournie par France 24 • 28/09/2024 à 14:36

Le Hezbollah libanais a confirmé samedi, dans un communiqué, que son chef, Hassan Nasrallah, a été tué. Le mouvement chiite libanais, soutenu par l'Iran, a ajouté qu'il poursuivrait sa bataille contre Israël "en soutien à Gaza et à la Palestine, et pour la défense du Liban et de son peuple inébranlable et honorable". Nina Masson interview Ofer Bronchtein, président et cofondateur du Forum international pour la paix.