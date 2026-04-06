Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé lundi l'élimination dans la nuit de Majid Khademi, chef du renseignement des Gardiens de la révolution ainsi que la destruction d'un grand complexe pétrochimique en Iran.
Israël revendique la mort du chef des renseignements des Gardiens de la Révolution
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