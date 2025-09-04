Des manifestants israéliens participent à un rassemblement nocturne près de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem pour réclamer un accord sur les otages et la fin de la guerre à Gaza. Des familles d'otages et des organisations contre la guerre avaient appelé à un mouvement de protestation de trois jours à Jérusalem à l'approche du 700e jour du début de la guerre lancée par une attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. IMAGES
Israël: manifestation près de la résidence de Netanyahu pour la libération des otages
