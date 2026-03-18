Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé mercredi "l'élimination" d'un nouveau responsable iranien, le ministre du Renseignement Esmaïl Khatib.
Israël affirme avoir tué le ministre du Renseignement iranien
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