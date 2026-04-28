Le monde reste suspendu à la situation chaotique dans le détroit d’Ormuz, et le flou demeure sur la tenue de nouveaux pourparlers entre Washington et Téhéran. Dans le même temps, la vie semble avoir repris son cours en Iran depuis le cessez-le-feu. La société est même en pleine mutation. Un processus amorcé depuis plusieurs mois et accentué avec la guerre ces dernières semaines. Découvrez ces rares images tournées à Téhéran par notre correspondant Siavosh Ghazi, avec le récit d'Alice Brogat.
Iran : à Téhéran, la vie reprend son cours depuis le cessez-le-feu
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