Investissements étrangers aux États-Unis : un arsenal de contrôle efficace

information fournie par France 24 • 10/01/2023 à 15:01

Il s'agit de l'arsenal le plus abouti face aux investissements étrangers non désirés par le gouvernement américain : le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), une arme dissuasive. Faudrait-il s'en inspirer, ou bien au contraire s'en méfier ? Pour répondre, Ali Laïdi reçoit Pascal Dupeyrat, consultant international spécialisé dans les secteurs stratégiques et auteur du livre "CFIUS, le contrôle des investissements étrangers aux États-Unis".