La Tate Modern de Londres accueille la plus grande exposition consacrée à la Britannique Tracey Emin, célébrant les quarante ans de carrière d'une artiste qui a sublimé ses souffrances pour créer des œuvres viscérales sur le corps, l'amour et le chagrin.
Intime et radical, l'art de Tracey Emin au cœur d'une rétrospective à Londres
