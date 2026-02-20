L’AI Impact Summit de New Delhi teste, en temps réel, l’idée qu’une autre intelligence artificielle est possible : plus ouverte, plus sobre, pensée depuis le Sud global autant que depuis la Silicon Valley. En quelques jours, l’Inde tente de se poser comme troisième voie entre Washington et Pékin, avec un pari très politique : faire de l’IA un levier de développement, d’influence et de souveraineté numérique, qui devient un impératif en Afrique, en Europe et en Océanie.
Intelligence artificielle : les pays du Sud veulent retrouver leur liberté
