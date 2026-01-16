"L’innovation en IA a tout pour partir d’Afrique." Voici la prédiction faite dès 2019 par Amal El Fallah Seghrouchni, chercheuse aujourd’hui ministre chargée du Numérique au Maroc. Elle vient de préciser la feuille de route "Maroc IA 2030", qui s'appuie sur le réseau de recherche Al Jazari en partenariat avec le français Mistral AI.
Intelligence artificielle : "L’innovation a tout pour partir d’Afrique"
