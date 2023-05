information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 14:49

Ces dix dernières années, les couples infertiles africains se tournent de plus en plus vers l’assistance médicale à la procréation, anciennement connue sous le nom de PMA. La Côte d’Ivoire propose l’un des rares centres de PMA du continent, le seul en Afrique de l’Ouest francophone. Reportage sur une réalité tabou et stigmatisante signé Sadia Mandjo et Sophie Lamotte.