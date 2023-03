information fournie par France 24 • 30/03/2023 à 10:21

Gros plan sur le marché africain de l’armement. Un marché qui intéresse de plus en plus les pays émergents. Après la Chine et la Russie, l’Inde, premier importateur mondial d'armes, ambitionne de développer la production locale et d'exporter davantage, notamment vers les pays d'Afrique.