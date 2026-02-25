Des milliers de personnes affluent vers la mosquée Jogokariyan à Yogyakarta, en Indonésie, pour bénéficier de repas gratuits pendant le ramadan.
Indonésie: une mosquée rassemble des milliers de personnes pour des iftars gratuits
