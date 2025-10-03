Cet été, en Indonésie, l’unité paramilitaire Brimob a suscité la controverse par sa violence, après avoir tué un jeune homme de 21 ans lors de manifestations. Contestée depuis longtemps, cette section armée est souvent déployée pour assurer la sécurité ou réprimer les insurrections dans le pays, en laissant parfois des dizaines de morts derrière elle. Nos reporters Mélodie Sforza et Alexis Bregere ont rencontré les victimes de cette unité de police réputée pour ses méthodes brutales.
Indonésie : permis de tuer pour la Brimob, unité de police ultra-violente ?
