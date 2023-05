Indonésie : Jakarta, une capitale sous les eaux

information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 12:19

Jakarta coule. La capitale indonésienne de 11 millions d'habitants s'enfonce inexorablement sous le niveau de la mer à un rythme affolant. Ce phénomène a poussé le gouvernement indonésien à prendre une décision radicale : déménager sa capitale à plus de 1 500 kilomètres de là et créer une nouvelle ville de toute pièce, sur l'île de Bornéo. Lucie Berbey et Ulysse Cailloux se sont rendus sur place pour comprendre les raisons et les enjeux de cette décision inédite.