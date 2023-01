Inde : vers une reconnaissance du mariage gay ?

information fournie par France 24 • 06/01/2023 à 12:06

La Cour suprême indienne doit débuter l'examen des requêtes déposées par deux couples homosexuels qui réclament la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. La plus haute instance judiciaire du pays a également sollicité le gouvernement pour qu'il se prononce en faveur ou non du mariage pour tous. Un sujet sensible en Inde, pays conservateur où l'homosexualité reste majoritairement tabou. Notre correspondant, Alban Alvarez, a rencontré les deux couples qui ont saisi la Cour suprême.