Les deux incendies situés à l'ouest de Madrid restaient samedi hors de contrôle, ravageant jusqu'à 25.000 hectares et forçant à l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, dont plus 2.000 se sont retrouvées dans des centres d'hébergement d'urgence.
Incendies près de Madrid: le feu continue à faire rage, des évacués "épuisés"
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